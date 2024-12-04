Агентством по защите и развитию конкуренции РК в рамках рассмотрения фактов роста цен на услуги сотовой связи в 2023 году были начаты расследования в отношении сотовых операторов АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком — Сервис» (Тele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса, в части согласованного повышения тарифов.

Кроме того, в связи с обнаружением в действиях сотовых операторов по установлению одинаковой стоимости звонков за одну минуту разговоров в тарифных планах в размере 18 тенге, сотовым операторам были направлены уведомления о прекращениях выявленных признаков путем обоснованного снижения цен.

В настоящее время в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса РК сотовые операторы обжалуют принятые меры реагирования в судебных органах, в связи с чем расследования приостановлены до вынесения соответствующих судебных решений.

19 ноября 2024 года Департаментом Агентства по г. Астана в отношении ТОО «КаР-Тел» вынесено уведомление об устранении признаков злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся в ограничении оператором потребителей в выборе скорости домашнего интернета в тарифных пакетах.

Кроме того, по аналогичному признаку нарушения законодательства в отношении АО «Казахтелеком» начата процедура расследования.

По фактам повышения цен в 2024 году Агентством будет проводится анализ динамики цен за текущий период, по итогам будет дана правовая оценка в установленном законодательством порядке.

Вместе с тем, Агентством в адрес сотовых операторов направлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в связи с публикациями операторов в СМИ о повышениях цен с декабря 2024 года.

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