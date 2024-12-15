Событие отпраздновали жители села Боровское Мендыкаринского района. Руслан Умаров самостоятельно воспитывает троих детей — двое из них школьники, один учится в колледже. Семья долгое время живёт в аварийном доме, теперь они переедут в комфортную новостройку.

Руслан работает кочегаром в котельной, от которой и отапливаются новые дома.

«Был в очереди, полгода я ждал, и вот, получил квартиру двухкомнатную. Троих детей воспитываю, сам, один», — говорит житель села Боровское Мендыкаринского района Руслан Умаров.

В селе Боровское построили два 12-квартирных дома. Они арендные, здесь будут жить многодетные семьи, дети сироты, те, у кого жилье признано аварийным и работники бюджетных организаций.

«Ранее мы закупали квартиры на вторичном рынке, на сегодня мы построили новые комфортные дома для наших очередников. И, конечно же, очередь заметно снизится. Здесь полностью подведены инженерные коммуникации: электроэнергия, водоснабжение, канализация, теплоснабжение. Максимально мы улучшили территорию, заасфальтировали площадки», — говорит аким Мендыкаринского района Габит Бекбаев.

Дома возвели довольно быстро, началось строительство в мае. На данный момент в очереди на жильё в селе Боровское значится 194 человека.

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