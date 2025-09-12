В ходе оперативной работы сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции и Комитета национальной безопасности, при взаимодействии с прокуратурой Костанайской области задержан 42-летний житель района имени Беимбета Майлина. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Мужчина подозревается в распространении в социальных сетях материалов, содержащих пропаганду исключительности и превосходства граждан по признаку их отношения к религии, с использованием сетей телекоммуникаций.

Задержанный распространял, посредствам приложения «Телеграмм», провокационные материалы.

Он придерживался радикальных взглядов, противоречащих принципам толерантности и взаимного уважения.

На основании собранных материалов и заключения религиоведческой экспертизы в отношении мужчины начато досудебное расследование по статье «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».

В настоящий момент подозреваемый водворён в следственный изолятор, проводятся следственные мероприятия.

▶

«Важно помнить, что в соответствии с действующим законодательством, за действия, пропагандирующие исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, с использованием сетей телекоммуникаций, предусмотрена уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет. Правоохранительные органы напоминают: публикации в интернете и социальных мессенджерах – это не просто личное мнение, а потенциально публичное воздействие на общество. Подобные высказывания могут нанести серьёзный урон общественной безопасности. Уважение к различиям, диалог и понимание — основа мира и согласия. Правоохранительные органы настоятельно призывают граждан к ответственности при выражении своих взглядов в публичном пространстве, в том числе в социальных сетях», — отметили в пресс-службе ДП.

"Письмо учителю" - Харченко Светлана Александровна Этим письмом я хочу выразить свою благодарность моему учителю начальных классов Харченко Светлану Александровну. Ведь...

"Письмо учителю" - Мусанова Жанна Муратовна Мой самый лучший учитель, я пишу это письмо с любовью к вам, вы для меня...