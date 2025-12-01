С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу обновлённые правила пересечения границы для иностранных граждан и лиц без гражданства. Ключевые нововведения касаются обязательного сбора биометрических данных на пунктах пропуска, оснащённых соответствующей техникой, а также предварительного электронного уведомления о поездке, сообщает tengrinews.kz

Согласно постановлению правительства РФ, меры вводятся в формате эксперимента и будут действовать до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска, где есть техническая возможность. Цель — отработать порядок ввоза/вывоза и процедуры биометрической идентификации при пересечении государственной границы.

От обязательной сдачи биометрии освобождаются:

граждане Беларуси;

дети младше шести лет;

дипломаты и сотрудники международных организаций, а также члены их семей.

О проведении подобного эксперимента по биометрии для иностранцев ранее сообщало профильное министерство РФ. Теперь проект стартует в штатном режиме на всей пограничной инфраструктуре, готовой к работе с биометрией.

