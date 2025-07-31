Поправки об обязательном киберстраховании находятся на согласовании в госорганах. Об этом LS рассказали в МЦРИАП.

По данным министерства, разработанные изменения касаются операторов, содержащих более 1 млн персональных данных.

«Подробная информация будет представлена после завершения процесса согласования с заинтересованными госорганами», – уточнили в ведомстве.

Также в Минцифры сообщили, что на сегодня обязательное киберстрахование закреплено на уровне законодательства в России, Франции, частично действует в Сингапуре и в некоторых штатах США.

Между тем в АРРФР предлагают рассмотреть вмененный тип страхования из-за гибкости его регулирования, при которой ключевые параметры защиты закрепляются в отраслевом законодательстве. В то время как подробности контролируются подзаконными активами и типовыми договорами.

Напомним, впервые о внедрении подобного продукта заговорили в 2024 году. Тогда комитет по информационной безопасности МЦРИАП объяснил эту инициативу тем, что это поможет урегулировать проблему с утечкой личной информации казахстанцев.

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