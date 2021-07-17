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В РК предлагают разрешить работу без ограничений участвующим в Ashyq объектам, где 50% сотрудников прошли вакцинацию

24.kz

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» предлагает рассмотреть варианты работы субъектов бизнеса в условиях жёстких ограничений, которые вводятся в Нур-Султане, Шымкенте, Карагандинской и Атырауской областях. Многие объекты бизнеса сократят рабочие время в будние дни и приостановят деятельность в выходные, передает informburo.kz

Ужесточение мер коснётся 225 тысяч предприятий сферы услуг (65% бизнеса в указанных регионах). Палата предпринимателей выступила с несколькими предложениями.

  • Субъектам бизнеса установить следующие критерии допуска:
  1. Вакцинировавшим более 50% сотрудников и добросовестно участвующим в проекте Ashyq разрешить работу без ограничений.
  2. Добросовестно участвующим в проекте Ashyq, проводящим плановую вакцинацию по графику разрешить работу, предусмотренную условиями проекта Ashyq предыдущей эпидемиологической зоны.
  • Распространить проект Ashyq на все субъекты бизнеса всех отраслей.
  • Установить в ТРЦ, ТД и на рынках турникеты, объединённые с приложением Ashyq. Турникет будет заблокирован для лиц с «красным» и «жёлтым» статусом.
  • Упростить алгоритмы и сократить сроки по вхождению в проект Ashyq: исключить согласование заявок с санитарными врачами, подачу заявки через ассоциации и задействовать максимальное количество цифровых мобильных приложений.
  • Исключить возможность главных санитарных врачей регионов вводить дополнительные ограничения в для участников проекта Ashyq.
  • Применить опыт правительства Москвы: не запрещать бизнесу работать, в том числе в выходные дни, а возложить ответственность за соблюдение санитарных требований на граждан.

«Власти Москвы организовали в ресторанах и кафе «свободные от Covid-19 зоны». Данная практика позволяет работать только вакцинированному персоналу, а посетитель должен быть либо вакцинирован, либо переболевшим и иметь антитела. В случае выявления нарушений рестораны исключают из пилота», – пояснили в палате.

Меры позволят простимулировать граждан проходить вакцинацию, а предпринимателям – продолжить работу с минимальными потерями, считают в НПП.

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