В РК предлагают разрешить работу без ограничений участвующим в Ashyq объектам, где 50% сотрудников прошли вакцинацию

24.kz
Национальная палата предпринимателей «Атамекен» предлагает рассмотреть варианты работы субъектов бизнеса в условиях жёстких ограничений, которые вводятся в Нур-Султане, Шымкенте, Карагандинской и Атырауской областях. Многие объекты бизнеса сократят рабочие время в будние дни и приостановят деятельность в выходные, передает informburo.kz
Ужесточение мер коснётся 225 тысяч предприятий сферы услуг (65% бизнеса в указанных регионах). Палата предпринимателей выступила с несколькими предложениями.
- Субъектам бизнеса установить следующие критерии допуска:
- Вакцинировавшим более 50% сотрудников и добросовестно участвующим в проекте Ashyq разрешить работу без ограничений.
- Добросовестно участвующим в проекте Ashyq, проводящим плановую вакцинацию по графику разрешить работу, предусмотренную условиями проекта Ashyq предыдущей эпидемиологической зоны.
- Распространить проект Ashyq на все субъекты бизнеса всех отраслей.
- Установить в ТРЦ, ТД и на рынках турникеты, объединённые с приложением Ashyq. Турникет будет заблокирован для лиц с «красным» и «жёлтым» статусом.
- Упростить алгоритмы и сократить сроки по вхождению в проект Ashyq: исключить согласование заявок с санитарными врачами, подачу заявки через ассоциации и задействовать максимальное количество цифровых мобильных приложений.
- Исключить возможность главных санитарных врачей регионов вводить дополнительные ограничения в для участников проекта Ashyq.
- Применить опыт правительства Москвы: не запрещать бизнесу работать, в том числе в выходные дни, а возложить ответственность за соблюдение санитарных требований на граждан.
«Власти Москвы организовали в ресторанах и кафе «свободные от Covid-19 зоны». Данная практика позволяет работать только вакцинированному персоналу, а посетитель должен быть либо вакцинирован, либо переболевшим и иметь антитела. В случае выявления нарушений рестораны исключают из пилота», – пояснили в палате.
Меры позволят простимулировать граждан проходить вакцинацию, а предпринимателям – продолжить работу с минимальными потерями, считают в НПП.
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