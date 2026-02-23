В Рудном в летний период 2026 года планируется обновление городского автопарка — на маршруты выйдут 37 новых автобусов марки «Yutong». Об этом 20 февраля на брифинге сообщил заместитель акима города по вопросам ЖКХ Досболсын Жакупов, передает rus.baq.kz

Транспорт выпускается казахстанской компанией «QazTehna», а финансирование закупа обеспечит Фонд развития промышленности. Перевозчики заключили договоры на разное количество единиц техники в зависимости от своих финансовых возможностей.

Стоимость одного автобуса составляет от 65 до 70 миллионов тенге. Оплата будет производиться в течение 10 лет с двухлетним льготным периодом.

Субсидии увеличатся

В настоящее время объем субсидирования социально значимых маршрутов составляет 849 миллионов тенге в год. После приобретения нового транспорта эта сумма вырастет.

Новые автобусы рассчитаны на 80–85 пассажиров. При отсутствии задержек поставки они должны поступить в город до 1 августа.

Новые маршруты — после обновления парка

До прибытия автобусов запуск дополнительных маршрутов или возвращение ранее закрытых, в том числе маршрута №13, не планируется. Рассматривается возможность продления действующих маршрутов для охвата районов, которые обслуживались ранее, преимущественно частного сектора.

Оптимизация существующей маршрутной сети пока не предусмотрена, сокращение маршрута №26 также не рассматривается. Вопрос организации новых остановок и маршрутов к недавно построенным объектам остаётся открытым.

Таким образом, лето 2026 года станет важным этапом модернизации общественного транспорта Рудного.

