В Рудном в летний период 2026 года планируется обновление городского автопарка — на маршруты выйдут 37 новых автобусов марки «Yutong». Об этом 20 февраля на брифинге сообщил заместитель акима города по вопросам ЖКХ Досболсын Жакупов, передает rus.baq.kz
Транспорт выпускается казахстанской компанией «QazTehna», а финансирование закупа обеспечит Фонд развития промышленности. Перевозчики заключили договоры на разное количество единиц техники в зависимости от своих финансовых возможностей.
Стоимость одного автобуса составляет от 65 до 70 миллионов тенге. Оплата будет производиться в течение 10 лет с двухлетним льготным периодом.
Субсидии увеличатся
В настоящее время объем субсидирования социально значимых маршрутов составляет 849 миллионов тенге в год. После приобретения нового транспорта эта сумма вырастет.
Новые автобусы рассчитаны на 80–85 пассажиров. При отсутствии задержек поставки они должны поступить в город до 1 августа.
Новые маршруты — после обновления парка
До прибытия автобусов запуск дополнительных маршрутов или возвращение ранее закрытых, в том числе маршрута №13, не планируется. Рассматривается возможность продления действующих маршрутов для охвата районов, которые обслуживались ранее, преимущественно частного сектора.
Оптимизация существующей маршрутной сети пока не предусмотрена, сокращение маршрута №26 также не рассматривается. Вопрос организации новых остановок и маршрутов к недавно построенным объектам остаётся открытым.
Таким образом, лето 2026 года станет важным этапом модернизации общественного транспорта Рудного.
