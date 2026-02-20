Рудненский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Г., обвиняемого в совершении насильственных действий в отношении заведомо несовершеннолетнего лица. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Судом установлено, что мужчина, проживая совместно с матерью ребёнка 2017 года рождения, зная о его возрасте, дважды схватил мальчика за ухо. В результате ребёнку было причинено телесное повреждение в виде подкожной гематомы, что повлекло физическую боль и моральные страдания.
В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 100 часов общественных работ. Законный представитель несовершеннолетнего — отец ребёнка — настаивал на привлечении обвиняемого к уголовной ответственности.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказания: штраф, исправительные работы, общественные работы либо арест. При вынесении решения суд учёл, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, однако имел административные правонарушения, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, и отрицательно характеризуется по месту жительства.
В итоге суд назначил гражданину Г. наказание в виде 100 часов общественных работ.
Кроме того, вынесено частное постановление в адрес органа опеки и попечительства для проверки условий проживания и воспитания ребёнка.
Приговор в законную силу не вступил.
Не выбрали режим — переведут автоматически: предупреждение казахстанским предпринимателям
Информация для учащихся школ Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.