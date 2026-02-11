USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

В Рудном водитель без прав получил 25 суток

Специализированный суд по административным правонарушениям города Рудный рассмотрел дело по части 9 статьи 613 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл в Рудном. Гражданин Д., не имея права управления транспортными средствами, управлял автомобилем и отказался выполнить законное требование сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

По итогам судебного разбирательства мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил безальтернативную меру наказания, предусмотренную санкцией статьи, — административный арест сроком на 25 суток.



