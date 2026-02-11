В Костанайской области в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Антифрауд» пресечена деятельность, связанная с использованием оборудования для интернет-мошенничества.

Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Костанайской области совместно с подразделением по противодействию киберпреступности УП города Костанай при взаимодействии с сотовыми операторами АО «Кселл» и АО «Казахтелеком», а также при координации областной прокуратуры выявили факт использования SIM-box оборудования.

В результате оперативных мероприятий установлен и задержан 22-летний житель города Рудного, причастный к организации технического узла для интернет-мошенников.

По данным полиции, подозреваемый использовал устройство типа SIM-box, позволяющее одновременно работать с большим количеством SIM-карт различных операторов связи. Подобное оборудование применяется для подмены телефонных номеров и осуществления мошеннических звонков через интернет, создавая видимость вызовов с казахстанских абонентских номеров.

При осмотре места проживания изъяты технические средства связи, в том числе мобильные телефоны, SIM-карты, интернет-роутер и система видеонаблюдения. Установлено, что оборудование использовалось для приёма и обработки звонков, поступавших через интернет-сервисы.

По предварительным данным, задержанный действовал по указанию неизвестных лиц, которые через мессенджеры организовали незаконную схему и координировали его действия. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление и задержание организаторов и других участников преступной схемы.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможная причастность иных лиц.

В Департаменте полиции подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению интернет-мошенничества продолжается. Организаторы и участники подобных схем будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Дома-призраки в Костанайской области получат вторую жизнь В Рудный принято решение восстановить пустующие многоэтажные дома. Речь идёт о девятиэтажке малосемейного типа по...

В Казахстане определили размер фитр-садака на 2026 год В Казахстане утверждён размер фитр-садака на 2026 год. Об этом сообщили в Духовное управление мусульман...