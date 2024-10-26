Село Садовое расположено всего в нескольких километрах от областного центра. Здесь есть газ, интернет, свет, но более тридцати лет нет централизованного водопровода. На сегодняшний день многие местные жители используют живительную влагу из скважин, колодцев или покупают в пункте раздачи воды, который имеется в населенном пункте, сообщает @arna__news

В Садовом, где проживают более 1200 человек, состоялось радостное событие – в дома пустили воду.

По поручению акима Костанайской области Кумара Аксакалова поздравить садовцев с этим знаменательным днем приехал его заместитель Берик Танжариков.

«В текущем году было направлено 3,7 млрд тенге в Костанайский район для обеспечения населения питьевой водой. На сегодняшний день три водопровода уже введены в эксплуатацию, до конца года запустят еще шесть. Планируется, что в следующем году будут реализованы еще шесть проектов водоснабжения. Благодаря чему район будет обеспечен на 100 % питьевой водой», — открывая мероприятия, сказал Берик Танжариков.

Надо сказать, что проект реализован по программе «Развитие регионов». По словам генерального подрядчика, директора ТОО «СтройСвязьКомпани» Евгения Захарченко, строительство водопровода началось в мае в текущем году и завершилось в срок – в октябре.

«В настоящее время из общего числа абонентов (1215 человек), подключились к сетям водоснабжения 95 % населения. В целом система водоснабжения данного села состоит из двух скважин глубиной по 49 метров, откуда живительная влага попадает на станцию отчистки воды. Количество воды будет достаточно, чтобы ею полностью обеспечить Садовое» — сказал Евгений Захарченко.

В целом, как отметил Берик Танжариков, сегодня обеспечение сельчан качественной питьевой водой является одной из приоритетных задач местных властей.

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