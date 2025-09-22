Председатель Комитета среднего образования Минпросвещения Казахстана Каныбек Жумашев 22 сентября 2025 года на брифинге в СЦК озвучил, как будет внедряться искусственный интеллект (ИИ) в школьное образование, передает корреспондент Zakon.kz.
Каныбек Жумашев отметил, что с нового учебного года началось внедрение ИИ в школьное образование.
«Был составлен специальный план, в основе которого лежит принцип соблюдения этических норм при применении ИИ, высокая подготовка учителей и акцент на том, что для детей ИИ – это лишь вспомогательное средство обучения. Сейчас подготовлены около 200 педагогов. Предмет информатика будет переименован в информатика и ИИ, в его рамках внедрят основные элементы искусственного интеллекта. Однако и учителя по другим предметам смогут применять технологии ИИ в образовательном процессе», – дополнил спикер.
Он также подчеркнул, что основная роль педагога сохранится: искусственный интеллект никогда не заменит учителя.
