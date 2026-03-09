Во всех школах Казахстана внедрят систему индивидуального педагогического сопровождения для несовершеннолетних, которым требуется повышенное внимание. Новая мера направлена на раннее выявление учеников из группы риска и оказание им адресной психолого-педагогической помощи непосредственно в образовательных организациях.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений», который Глава государства подписал 30 декабря 2025 года. Норма вступила в силу 2 марта 2026 года. В настоящее время Министерство просвещения разрабатывает и утверждает правила педагогического сопровождения.

Решение о назначении сопровождения будет принимать школьный совет профилактики. Для каждого ученика специалисты подготовят индивидуальный план профилактической работы, где будут определены конкретные меры поддержки и ответственные сотрудники.

К категории детей, которым может быть назначено сопровождение, относятся учащиеся, испытывающие трудности в учебе, систематически пропускающие занятия без уважительных причин, допускающие антиобщественное поведение, совершившие правонарушения, подвергшиеся насилию или оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Предполагается, что в рамках новой системы педагоги и школьные психологи будут вести индивидуальную работу с детьми и взаимодействовать с их родителями. Основная цель инициативы — ранняя профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и своевременная поддержка школьников.

