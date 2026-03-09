USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

В школах Казахстана введут особый контроль за детьми из группы риска

— Сегодня, 12:27
Изображение для новости: В школах Казахстана введут особый контроль за детьми из группы риска

pixabay.com

Во всех школах Казахстана внедрят систему индивидуального педагогического сопровождения для несовершеннолетних, которым требуется повышенное внимание. Новая мера направлена на раннее выявление учеников из группы риска и оказание им адресной психолого-педагогической помощи непосредственно в образовательных организациях.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений», который Глава государства подписал 30 декабря 2025 года. Норма вступила в силу 2 марта 2026 года. В настоящее время Министерство просвещения разрабатывает и утверждает правила педагогического сопровождения.

Решение о назначении сопровождения будет принимать школьный совет профилактики. Для каждого ученика специалисты подготовят индивидуальный план профилактической работы, где будут определены конкретные меры поддержки и ответственные сотрудники.

К категории детей, которым может быть назначено сопровождение, относятся учащиеся, испытывающие трудности в учебе, систематически пропускающие занятия без уважительных причин, допускающие антиобщественное поведение, совершившие правонарушения, подвергшиеся насилию или оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Предполагается, что в рамках новой системы педагоги и школьные психологи будут вести индивидуальную работу с детьми и взаимодействовать с их родителями. Основная цель инициативы — ранняя профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и своевременная поддержка школьников.



Теги:


