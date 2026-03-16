В школах Казахстана планируют ввести педагогическое сопровождение для учащихся, которым требуется повышенное внимание. Кто именно будет заниматься такой работой и предусмотрена ли за это дополнительная оплата, выяснил Zakon.kz.

О нововведении стало известно 5 марта 2026 года. В Министерстве просвещения РК пояснили, что решение о назначении педагогического сопровождения принимает совет профилактики образовательной организации.

Общий контроль за реализацией этой работы будет осуществлять руководитель школы, а организацию процесса — заместитель директора по воспитательной работе. Непосредственно с ребенком будут работать классный руководитель или воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог и другие специалисты, которые участвуют в реализации индивидуального плана профилактической работы.

При необходимости к этой деятельности могут привлекаться представители органов внутренних дел, органы опеки и попечительства, центры поддержки семьи и психологической помощи, а также медицинские работники в пределах своих полномочий.

В министерстве также уточнили, что дополнительная оплата за такое сопровождение не предусмотрена. Эта работа входит в функциональные обязанности педагогов и администрации образовательных организаций.

