С начала года государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 443 тысяч человек на общую сумму 570,7 млрд тенге.

С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 230,8 тыс. человек на сумму 41,7 млрд тенге, в том числе в августе данный вид пособия получили 29,2 тыс. человек на сумму 5,3 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 124,3 тыс. человек на сумму 29,1 млрд тенге, в том числе в августе данный вид пособия получили 125,8 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя, утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка в этом году составляют:

— на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 149 416 тенге;

— на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

— на первого ребенка – 5,76 МРП или 22 648 тенге;

— на второго ребенка – 6,81 МРП или 26 777 тенге;

— на третьего ребенка – 7,85 МРП или 30 866 тенге;

— на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату c начала года получили 148,3 тыс. человек на общую сумму 210,6 млрд тенге, в том числе в августе выплату получили 18,6 тыс. человек на сумму 20 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 8 месяцев составил 1 500 347 тенге.

