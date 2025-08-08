USD 539.38 EUR 629.46 RUB 6.76

В выходные об ограничениях в передвижении предупредили костанайцев

Информацию распространила пресс-служба акимата Костаная.

В субботу, 9 августа 2025 года, во второй половине дня будет временно перекрыта одна сторона Центрального моста в связи с проведением строительных работ по обустройству пешеходного перехода под мостом.

«Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов и приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в акимате.



