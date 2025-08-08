В Казахстане реализуется пилотный проект по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров, который позволит получателям адресной социальной...
Информацию распространила пресс-служба акимата Костаная.
В субботу, 9 августа 2025 года, во второй половине дня будет временно перекрыта одна сторона Центрального моста в связи с проведением строительных работ по обустройству пешеходного перехода под мостом.
«Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов и приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в акимате.
За семь месяцев 2025 года в Казахстане зарегистрировано 681 правонарушение, классифицированное по статье 386 УК...
Усиленный контроль реагирования. Восемь тысяч раз полицейские Костаная выезжали по вызовам горожан в ночное время
Большинство звонков в полицию поступает в период с девяти вечера до до трех часов утра....
