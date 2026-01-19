В Костанае расследуется крупный факт интернет-мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась 39 миллионов тенге. Подробности сообщил начальник управления полиции города Булат Иманов.

По его словам, женщина обратилась в полицию с заявлением о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые завладели её денежными средствами путём обмана и злоупотребления доверием.

Схема началась с утреннего телефонного звонка. Звонившие представились сотрудниками почтовой службы и сообщили о якобы поступившем заказном письме. Когда женщина ответила, что не может его получить, ей предложили продиктовать СМС-код для оформления доставки.

После передачи кода последовал новый звонок — уже от лиц, представившихся сотрудниками банка. Они сообщили о «подозрительных операциях» по счетам, оформлении кредитов во всех банках Казахстана и о том, что две принадлежащие женщине квартиры якобы выставлены на продажу.

В состоянии паники потерпевшей предложили срочно «спасти имущество» — продать квартиры и перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». В результате женщина продала две свои квартиры и передала мошенникам 39 миллионов тенге.

Кроме того, в ходе общения злоумышленники выяснили, что у неё есть недвижимость в России — в городе Екатеринбурге. Они убедили женщину выехать туда для продажи и этой квартиры. Однако благодаря бдительности родственников сделку удалось остановить, и квартира в России осталась у владелицы.

Полиция в очередной раз призывает граждан не сообщать СМС-коды, не выполнять указания неизвестных лиц по телефону и не переводить деньги на «безопасные счета», которых в действительности не существует.

