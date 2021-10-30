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  3. #вашиновости Что происходит на границе? Стоят фуры по 13 часов

#вашиновости Что происходит на границе? Стоят фуры по 13 часов

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«На границе! Посмотрите что происходит. Водители уже по 13 часов стоят, насчитали 300 машин»,- пишет подписчик.

 

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