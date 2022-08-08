#вашиновости «Девочку видели на кукурузном поле, она убегает».

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Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, местные жители и горожане помогают полиции прочесывать кукурузные поле. Десятки костанайцев, жителей посёлка, после того, как узнали новость, что попавшуюся девочку, видели на кукурузной поле, приехали помогать полиции.

Это тот случай когда все объединились вокруг этой ситуации.

В поисках помогают волонтеры, неравнодушные граждане.

Начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, несколькими часами ранее, рассказывая о поисках девочки на своём фейсбуке, отметил, что благодарен за такую помощь, прежде всего, как отец.

Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 гектаров — полиция.

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