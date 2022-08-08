Вертолёт подключили к поискам пропавшей 5-летней девочки

С момента поступления сообщения о пропаже 5-летней девочки из поселка Жамбыл начальник ДП Костанайской области Еран Омарбеков лично возглавил организацию поисковых мероприятий.
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В настоящее время ее розыск ведется с помощью вертолета.
«Прямо в это время совершаем облет территории с мамой девочки. О том, как идет поисковая операция, информирует пресс-служба ведомства. Мне бы хотелось сегодня сказать об отзывчивости нашего общества на такие ситуации. С первой минуты полиции помогают волонтеры, жители поселка, просто неравнодушные люди. Спасибо за это, в первую очередь, благодарю всех, как отец. Сегодня все мы переживаем за малышку. Надеемся. Делаем все возможное, для того чтобы ее найти. Я буду также информировать о ходе поисковых мероприятий», — написал Ерлан Омарбеков.
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