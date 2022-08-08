Трассы, поля, овраги. Больше суток ищут 5-летнюю девочку в Костанайской области

В Костанайской области продолжаются поиски, пропавшей 5-летней девочки.

В настоящее время в поисковых мероприятиях задействовано более 500 сотрудников полиции, сотрудник ЧС, волонтеры, местные жители. Применяется 4 дрона, 4 единицы специальной техники.

В поисковых мероприятиях активно помогают местные исполнительные органы. Ими было выделено дополнительно 8 автомобилей и 60 человек.

В настоящее время поисковыми мероприятиями охвачены трассы, территории крестьянских хозяйств, поля, овраги. Постоянно курсируют патрули и катера по реке Тобол.

Установлены свидетели, которые подтвердили, что видели девочку вчера в районе 9 утра. Их показания подтверждаются записями камер видеонаблюдения.

К поисковым мероприятиям подключены психологи, которые работают с детьми, имеющими особенности в сфере психологического здоровья.

Поисками охвачены также все дворы поселка. В пресс-службе ДП отметили, что в настоящее время предпринимаются все меры для розыска пропавшей девочки.

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