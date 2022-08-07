Личный состав поднят по тревоге для поиска пропавшей 5-летней девочки

Полиция ищет пропавшую 5-летнюю девочку, которая ушла из дома сегодня утром в поселке Джамбул.

В полиции сообщили, что ребенок был под присмотром своих старших сестер — 18 и 13 лет.

Проснувшись утром, они не обнаружили дома младшей сестры.

Об этом сообщила в полицию мама девочки.

В Департаменте полиции сообщили, что сразу, после поступления сообщения, был начат комплекс поисковых мероприятий.

Личный состав Костанайского отдела полиции поднят по тревоге. К поискам подключены волонтеры.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления места нахождения ребенка.

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