Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 гектаров — полиция

Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 гектаров. Об этом сообщет пресс-служба ДП Костанайской области.

Поиски продолжаются и ведутся круглосуточно. Обследовано более двух километров русла реки Тобол. Применяются вертолет и самолет. Розыск ведется с помощью сотрудников кавалеристского взвода. Применяются служебно-розыскные собаки.

Сотрудники полиции поминутно восстановили хронологию дня, когда ребенок пропал. Сотрудник центра кинологической службы Кайрат Бисембин рассказал, что девочка ушла из дома около семи утра – вылезла через окно второго этажа кухни, с помощью газовой трубы спустилась на козырек с козырька перелезла на дерево.

В это время сосед из квартиры вышел на шум во дворе, увидел ребенка и помог ей спуститься с дерева. Мужчина отвел ребенка в квартиру. Пока стучал в дверь, в это время девочка выбежала на улицу в сторону игровой площадки.

8.04 – Ребенка запечатлела камера видеонаблюдения. Также ребенка видел сельчанин. Затем девочка побежала по направлению к трассе Костанай-Веденка.

8.06 — еще один свидетель видит девочку на Центральной улице.

8.24 — ребенка видел тракторист, который ехал в строну поселка.

8.30 — девочку видел велосипедист, который ехал также в сторону поселка.

В настоящее время поисковые мероприятия ведутся в соседнем поселке Алтын дала, который находится в 9 километрах от места пропажи девочки.

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