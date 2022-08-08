USD 476.62
EUR 485.53
RUB 7.96
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 гектаров — полиция

Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 гектаров — полиция

Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 гектаров. Об этом сообщет пресс-служба ДП Костанайской области.

Поиски продолжаются и ведутся круглосуточно. Обследовано более двух километров русла реки Тобол. Применяются вертолет и самолет. Розыск ведется с помощью сотрудников кавалеристского взвода. Применяются служебно-розыскные собаки.

Сотрудники полиции поминутно восстановили хронологию дня, когда ребенок пропал. Сотрудник центра кинологической службы Кайрат Бисембин рассказал, что девочка ушла из дома около семи утра – вылезла через окно второго этажа кухни, с помощью газовой трубы спустилась на козырек с козырька перелезла на дерево.

В это время сосед из квартиры вышел на шум во дворе, увидел ребенка и помог ей спуститься с дерева. Мужчина отвел ребенка в квартиру. Пока стучал в дверь, в это время девочка выбежала на улицу в сторону игровой площадки.

8.04 – Ребенка запечатлела камера видеонаблюдения. Также ребенка видел сельчанин. Затем девочка побежала по направлению к трассе Костанай-Веденка.
8.06 — еще один свидетель видит девочку на Центральной улице.
8.24 — ребенка видел тракторист, который ехал в строну поселка.
8.30 — девочку видел велосипедист, который ехал также в сторону поселка.

В настоящее время поисковые мероприятия ведутся в соседнем поселке Алтын дала, который находится в 9 километрах от места пропажи девочки.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Видео с пропавшей 5-летней девочкой из Костанайской области появилось в сети
Следующая новость

#вашиновости «Девочку видели на кукурузном поле»