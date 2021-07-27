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Важно! Городская больница Костаная прекращает приём плановых пациентов

interfax.ru

Как сообщается в инстаграм-аккунте областного управления здравоохранения Костанайской области, 27 июля с 14.00 в Костанайской городской больнице прекращён приём плановых пациентов. 

Прекращён приём в том числе в травмпункте.

«Помощь будет оказываться в областной больнице. В данный момент осуществляется выписка и перевод пациентов городской больницы в областную», — говорится в сообщении.

С 28 июля приказом руководителя управления здравоохранения на базе городской больницы будет развернут инфекционный стационар на 280 коек, в том числе 20 реанимационных.

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