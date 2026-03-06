На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшем в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрели ряд вопросов, связанных с продовольственной и экономической безопасностью страны.
Запрет на экспорт картофеля вводить не будут
С учётом стабилизации цен на внутреннем рынке и наличия достаточных запасов комиссия решила не вводить временные ограничения на экспорт картофеля. По мнению участников заседания, текущая ситуация позволяет сохранить действующий порядок поставок за рубеж.
Требования к экспортёрам говядины смягчат
Комиссия также рассмотрела вопрос распределения квот на экспорт говядины. Сейчас действующий механизм предусматривает ряд требований к компаниям, включая наличие собственной откормочной площадки минимум на 5 тысяч голов и собственного мясокомбината.
С учётом планов по развитию отрасли требования к экспортёрам могут быть смягчены. При принятии решения участники заседания приняли во внимание Комплексный план развития животноводства, утверждённый Правительством.
Документ предусматривает увеличение поголовья крупного рогатого скота с 7,9 млн до 12 млн голов, а также расширение экспортного потенциала и выход на новые рынки сбыта казахстанской говядины.
Министерство сельского хозяйства подготовит изменения в действующие правила распределения экспортных квот.
Импорт яиц и сохранение маточного поголовья
На заседании также рассмотрели вопросы регулирования импорта яиц и сохранения маточного поголовья в животноводстве. Эти меры направлены на обеспечение устойчивости аграрного сектора и укрепление продовольственной безопасности Казахстана.
Решения, принятые на заседании МВК, должны способствовать развитию сельского хозяйства и поддержке отечественных производителей.
