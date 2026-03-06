На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшем в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрели ряд вопросов, связанных с продовольственной и экономической безопасностью страны.

Запрет на экспорт картофеля вводить не будут

С учётом стабилизации цен на внутреннем рынке и наличия достаточных запасов комиссия решила не вводить временные ограничения на экспорт картофеля. По мнению участников заседания, текущая ситуация позволяет сохранить действующий порядок поставок за рубеж.

Требования к экспортёрам говядины смягчат

Комиссия также рассмотрела вопрос распределения квот на экспорт говядины. Сейчас действующий механизм предусматривает ряд требований к компаниям, включая наличие собственной откормочной площадки минимум на 5 тысяч голов и собственного мясокомбината.

С учётом планов по развитию отрасли требования к экспортёрам могут быть смягчены. При принятии решения участники заседания приняли во внимание Комплексный план развития животноводства, утверждённый Правительством.

Документ предусматривает увеличение поголовья крупного рогатого скота с 7,9 млн до 12 млн голов, а также расширение экспортного потенциала и выход на новые рынки сбыта казахстанской говядины.

Министерство сельского хозяйства подготовит изменения в действующие правила распределения экспортных квот.

Импорт яиц и сохранение маточного поголовья

На заседании также рассмотрели вопросы регулирования импорта яиц и сохранения маточного поголовья в животноводстве. Эти меры направлены на обеспечение устойчивости аграрного сектора и укрепление продовольственной безопасности Казахстана.

Решения, принятые на заседании МВК, должны способствовать развитию сельского хозяйства и поддержке отечественных производителей.

Должников в Костанайской области лишают водительских прав Для взыскания задолженностей по кредитам, алиментам и налогам частные судебные исполнители применяют различные меры воздействия...

Казахстанцы стали чаще брать микрокредиты Объём микрокредитов, выданных населению Казахстана, продолжает расти. По состоянию на 1 января 2026 года сумма...