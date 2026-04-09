Вдвоём и без шлемов: опасную поездку сняли на видео в Костанае

Новые обязательные предметы введут в школах Казахстана
С нового учебного года в школьную программу Казахстана внесут ряд изменений. Об этом на заседании...
Опасный инцидент произошёл на проспекте Абая в Костанае. Двое молодых людей передвигались вдвоём на одном электросамокате прямо по проезжей части.
При этом оба самокатчика были без защитных шлемов. Они ехали рядом с автомобилями, подвергая риску не только себя, но и других участников дорожного движения.
Такая поездка могла привести к серьёзному дорожно-транспортному происшествию.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.