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Вдвоём и без шлемов: опасную поездку сняли на видео в Костанае

— Сегодня, 13:57
Изображение для новости: Вдвоём и без шлемов: опасную поездку сняли на видео в Костанае

pixabay.com


Опасный инцидент произошёл на проспекте Абая в Костанае. Двое молодых людей передвигались вдвоём на одном электросамокате прямо по проезжей части.

При этом оба самокатчика были без защитных шлемов. Они ехали рядом с автомобилями, подвергая риску не только себя, но и других участников дорожного движения.

Такая поездка могла привести к серьёзному дорожно-транспортному происшествию.



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