В Костанайской области произошёл инцидент на льду. В вечернее время на Сергеевском водохранилище, примерно в 10 километрах от Рудного, двое мужчин провалились под лёд.
На место оперативно прибыли спасатели и сотрудники полиции. Благодаря слаженным действиям служб обоих рыбаков удалось вытащить из холодной воды.
Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего их доставили в городскую больницу Рудного.
В МЧС напоминают: в весенний период лёд становится тонким и крайне опасным. Выход на него может привести к трагическим последствиям.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.