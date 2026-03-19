Весенний лёд дал трещину: ЧП на водохранилище под Рудным

— Сегодня, 09:11
В Костанайской области произошёл инцидент на льду. В вечернее время на Сергеевском водохранилище, примерно в 10 километрах от Рудного, двое мужчин провалились под лёд.

На место оперативно прибыли спасатели и сотрудники полиции. Благодаря слаженным действиям служб обоих рыбаков удалось вытащить из холодной воды.

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего их доставили в городскую больницу Рудного.

В МЧС напоминают: в весенний период лёд становится тонким и крайне опасным. Выход на него может привести к трагическим последствиям.



