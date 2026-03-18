В Казахстане в период с 19 по 21 марта ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Об этом сообщили синоптики.
Теплая и солнечная погода
В ближайшие три дня на большей части страны сохранится влияние антициклона. Это обеспечит преимущественно сухую и солнечную погоду, что будет способствовать постепенному потеплению.
Где возможны осадки
В отдельных регионах ожидается нестабильная погода. На севере страны, а также в горных районах юга и юго-востока прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Местами возможны усиление ветра, туман и гололед.
Температура по регионам
Дневная температура воздуха продолжит расти:
- на западе страны — от +10 до +20 градусов;
- на севере и в центре — от +5 до +17 градусов;
- на юге — от +15 до +23 градусов.
Синоптики отмечают, что весенняя погода будет комфортной, однако водителям и пешеходам стоит учитывать возможные туманы и гололед в отдельных регионах.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.