В Казахстане в период с 19 по 21 марта ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Об этом сообщили синоптики.

Теплая и солнечная погода

В ближайшие три дня на большей части страны сохранится влияние антициклона. Это обеспечит преимущественно сухую и солнечную погоду, что будет способствовать постепенному потеплению.

Где возможны осадки

В отдельных регионах ожидается нестабильная погода. На севере страны, а также в горных районах юга и юго-востока прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Местами возможны усиление ветра, туман и гололед.

Температура по регионам

Дневная температура воздуха продолжит расти:

на западе страны — от +10 до +20 градусов;

на севере и в центре — от +5 до +17 градусов;

на юге — от +15 до +23 градусов.

Синоптики отмечают, что весенняя погода будет комфортной, однако водителям и пешеходам стоит учитывать возможные туманы и гололед в отдельных регионах.

