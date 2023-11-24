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Ветер, снег с дождем. Штормовое предупреждение объявлено 24 ноября

alau.kz

На севере, востоке, в центре Костанайской области ожидается снег, на юге области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег).

На востоке, юге, в центре области гололед, туман. На севере, востоке, в центре области метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20, на юге, востоке области
временами 23-28 м/с. Температура воздуха на юге области днем 0-5 тепла.

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В Костанае будет облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем 6-8 мороза

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