По состоянию на 31 декабря 2025 года в Казахстане проживают 37 038 человек с ВИЧ. Такие данные привели в Министерстве здравоохранения со ссылкой на Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний.

Возраст и гендер заболевших

По информации ведомства, среди всех зарегистрированных случаев 296 приходится на детей до 15 лет, тогда как 36 742 человека — старше 15 лет.

В гендерной структуре заметно преобладают мужчины. Так, среди людей, живущих с ВИЧ, насчитывается 22 728 мужчин и 14 310 женщин.

В каких регионах больше всего случаев

Наибольшее число людей, живущих с ВИЧ, зарегистрировано в крупных городах и индустриальных регионах страны.

Лидером по количеству случаев остаётся Алматы — 5 786 человек. Далее следуют Карагандинская область — 4 786, Восточно-Казахстанская область — 3 497 и Астана — 3 087.

Значительное число случаев также зарегистрировано в Алматинская область — 2 997, Костанайская область — 2 614 и Павлодарская область — 2 606.

В Шымкент проживают 2 147 человек с ВИЧ.

Средние показатели фиксируются в Северо-Казахстанская область — 1 573 случая, Акмолинская область — 1 244, Жамбылская область — 1 214 и Туркестанская область — 1 139.

В Жетысуская область и Западно-Казахстанская область зарегистрировано по 924 случая. Далее идут Актюбинская область — 587, Мангистауская область — 558, область Абай — 537 и Атырауская область — 506.

Наименьшее число случаев отмечается в Кызылординская область — 310 и область Улытау — 157.

Снижение числа новых случаев

В Министерстве здравоохранения отмечают постепенное снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции в последние годы.

Так, в 2023 году было зарегистрировано 3 857 новых случаев, показатель заболеваемости составил 19,3 на 100 тысяч населения.

В 2024 году число новых случаев снизилось до 3 805, а уровень заболеваемости составил 18,8 на 100 тысяч населения.

В 2025 году тенденция продолжилась — зарегистрировано 3 426 новых случаев, показатель снизился до 16,9 на 100 тысяч населения.

Тестирование и профилактика

В 2025 году тестирование на ВИЧ в Казахстане прошли 4 947 736 человек.

Медицинская помощь людям, живущим с ВИЧ, оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Также предусмотрены программы социальной поддержки, включая психосоциальное консультирование, сопровождение пациентов и мероприятия по снижению стигмы.

На национальном и региональном уровнях реализуются профилактические программы. Среди них — профилактика передачи ВИЧ от матери к ребёнку, программы для ключевых групп населения, работа мобильных и стационарных пунктов доверия, а также информационно-разъяснительная работа среди молодежи и населения.