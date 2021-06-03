Видео 1950-х годов, «предсказавшее» пандемию рассылают казахстанцы

Пользователи Казнета делятся видеороликом, предположительно снятом в 1956 году. На нем размышляют о будущем и удивительно точно предсказывают пандемию. Диктор утверждает, что к 2020 году в Азии обнаружат новый опасный вирус, который стремительно распространится по всей планете. Это «пророчество» не настоящее, сообщает stopfake.kz

Черно-белое видео с закадровым голосом, рассказывающем о домашних роботах, устройствах для «отправки мыслей» размером меньше буханки хлеба и доступности авиаперелетов, стало вирусным в минувшем году. Диктор, озвучивающий ролик, очень точно описывает пандемию COVID-19 и обещает рассказать, как с ней справиться. Однако после рекламы спонсора видео обрывается.



На самом деле этот ролик смонтировал, озвучил и опубликовал в феврале 2020 года пользователь YouTube Макс Патрик Шлингер под ником RamsesThePigeon. В описании к видео сказано, что все кадры автор взял из старых фильмов и рекламных роликов 1950-х годов.

Он также позже сообщил фактчекерам, что смонтировал ролик исключительно ради забавы. И подтвердил, что голос за кадром, предсказывающий пандемию, наложил сам, а нарезку старых фильмов нашел в онлайн-архиве.

Такие кадры действительно можно без труда найти в Сети. К примеру, эпизод, показывающий робота, можно встретить в фильме Leave It to Roll-Oh 1940 года, а женщину, пьющую чай, можно узнать в киноленте «Торнадо».

Реклама «спонсора» – производителя салфеток DoeSkin – настоящая, однако к предсказаниям будущего она отношения не имеет. Автор видео включил ее в нарезку кадров по собственному желанию.

Из этого следует, что видео 1956 года не предсказывало пандемию. Ролик представляет собой нарезку архивных кадров, а голос за кадром был записан и наложен автором в феврале 2020 года, когда болезнь COVID-19 уже была известна человечеству.

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