Видео о лекарствах с иглами внутри распространяют казахстанцы

Казахстанцы обсуждают очередное видео о посторонних предметах, обнаруженных в капсулах с лекарствами. На этот раз в препарате «Линекс» якобы нашли иглы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В ролике, который обсуждают пользователи Казнета, видно, что упаковка была вскрыта до начала записи, по словам автора, несколько капсул она уже приняла. При этом ни о каких страшных последствиях употребления лекарств с иглами внутри женщина не сообщает.

Также вызывает вопросы тот факт, что автор ролика утверждает, будто проверить содержимое капсулы она решила после просмотра ролика о гвоздях в похожем препарате. Она говорит, что капсулу «Линекса» они вскрыли и нашли в ней иголки. Выходит, что после неожиданной находки они вернули швейные принадлежности обратно в капсулу и вскрыли ее вновь перед камерой. Таким образом, нет никаких доказательств того, что показанные на видео иголки были в лекарстве изначально.

Как отмечает издание, препарат «Линекс» производится компанией SANDOZ на территории России. Весь процесс изготовления капсул полностью автоматизирован. Извлечь случайное количество капсул и заменить их содержимое без остановки всего производственного процесса фактически невозможно.

В Казахстане контроль за качеством ввозимых медикаментов осуществляется согласно приказу министра здравоохранения от 20 декабря 2020 года «Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан». Для всех ввозимых из-за рубежа лекарств требуется нотариально засвидетельствованная или апостилированная в соответствии с требованиями Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года копия сертификата GMP.

Похожий видеоролик, в котором мужчина извлек несколько ржавых гвоздей из капсулы с лекарством «Энтерофурил», прежде комментировали в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения. В ведомстве пояснили, что обнаружить посторонние предметы внутри капсул с препаратами невозможно.

«Со стороны государства осуществляется контроль качества всех поступивших в обращение на территории республики лекарственных средств путем проведения оценки качества и ежегодного отбора лекарственных средств с рынка для проведения лабораторных испытаний», — пояснили в комитете.

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