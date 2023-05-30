VIP-госномера на авто теперь можно выбрать онлайн

Одной из востребованных услуг для казахстанцев по-прежнему остается приобретение “престижных” номеров для своих автомобилей. Только в прошлом году автовладельцы приобрели VIP-номера на сумму порядка 6 млрд тенге, передает Polisia.kz.

Чтобы облегчить доступ нашим гражданам к приобретению подобных номеров на автомобили, МВД разработан соответствующий сервис по их выбору и бронированию. Сервис размещен на витрине сервисов Министерства цифрового развития “Smart Bridge”, доступ к нему обеспечен для всех интеграционных платформ, задействованных в оказании государственных услуг, в том числе мобильных приложений банков второго уровня.

Кроме того, для удобства населения уполномоченным органом в сфере информатизации прорабатывается вопрос вывода данной услуги в личные кабинеты на портале электронного правительства eGov.kz. Как показывает анализ прошлых лет, это позволит ежегодно более чем 20 тысячам гражданам без посещения ЦОНов, через мобильные приложения выбирать и бронировать “престижные” номера, чтобы в дальнейшем присвоить их при регистрации автомобилей, в том числе в онлайн-режиме.

МВД продолжается работа по повышению качества оказания государственных услуг и обеспечению прозрачности их процессов.

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