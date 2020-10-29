Внесены изменения в постановления главного санврача Казахстана

Опубликованы изменения в постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова от 23 октября 2020 года, передает alau.kz со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

Главный санврач страны постановил:

— при отсутствии справки (О ПЦР. — Прим.) не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами Казахстана и не имеющих вид на жительство на территории Республики Казахстан;

— прибывшие граждане Казахстана, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинном стационаре до 7 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 прибывшим лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 3 к настоящему постановлению. Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар.

Кроме того, в подпункте 1 пункта 1 постановления от 26 октября слова «о прохождении» заменили на «с отрицательным результатом». Теперь указанный пункт выглядит следующим образом: «все прибывшие лица при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР».

Полная версия документа доступна на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.