Внесены изменения в постановления главного санврача Казахстана

Опубликованы изменения в постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова от 23 октября 2020 года, передает alau.kz со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.
Главный санврач страны постановил:
— при отсутствии справки (О ПЦР. — Прим.) не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами Казахстана и не имеющих вид на жительство на территории Республики Казахстан;
— прибывшие граждане Казахстана, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинном стационаре до 7 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 прибывшим лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 3 к настоящему постановлению. Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар.
Кроме того, в подпункте 1 пункта 1 постановления от 26 октября слова «о прохождении» заменили на «с отрицательным результатом». Теперь указанный пункт выглядит следующим образом: «все прибывшие лица при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР».
Полная версия документа доступна на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области