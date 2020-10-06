Внимание, дети и родители! Об опасности тонкого льда предупреждают спасатели

Об опасности тонкого льда предупреждают в управлении снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС Костанайской области, сообщает alau.kz

Из опыта прошлых лет начиная с 3 декады октября и начала ноября возможно образование тонкого ледяного покрова на водной поверхности водоемов области. С момента образования корки льда дети обычно проверяют их на прочность оставшись без присмотра взрослых, в таких случаях трагедия неминуема.

Так, в прошлом году 10 ноября в городе Житикара под лед искусственного водоема провалились трое детей. Спасти двоих, к сожалению, не удалось.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров, при массовом катании на коньках – не менее 25 сантиметров. Если же температура воздуха держится выше 0 градусов более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Как показывает практика, придерживаясь 12 правил пребывания на льду, можно максимально обезопасит свою жизнь:

Не выходить на лед в одиночку.

Не проверять прочность льда ногой.

При переходе по льду следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров.

Не собираться большими группами на одном участке льда.

Не пробивать много лунок на ограниченной площади во время рыбной ловли.

Не скатываться на санках и лыжах с берега на тонкий, еще не окрепший лед.

Не выходить на лед при плохой видимости, особенно в темное время суток.

Не выезжать на автомобиле на лед вне мест специально организованных переправ.

Если под вами затрещал лед, не пугайтесь и не бегите. Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место.

Если вы провалились под лед, не паникуйте. Скиньте тяжелые вещи, держите голову над водой и зовите на помощь конкретным призывом «Тону!».

Выбирайтесь в сторону, с которой произошло падение.

Выбравшись на берег, не отдыхая, бегите к ближайшему жилищу.

Уважаемые взрослые и дети! Соблюдайте правила поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности — залог вашей безопасности! Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает Вас провести со своими детьми беседы о правилах безопасности и объяснить все возможные последствия выхода на тонкий неокрепший лед. Берегите себя и своих близких! Телефон Службы спасения — 112.

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