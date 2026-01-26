АО Казтелерадио уведомляет о проведении плановых профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных.
Работы запланированы на 28 января 2026 года и будут проводиться с 03:00 до 17:00 по времени города Астана в соответствии с утверждённым графиком.
В указанный период возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения OTAU TV, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в работе сервисов передачи данных и телефонии.
В компании принесли извинения за возможные временные неудобства и поблагодарили пользователей за понимание.
Жаңалықтар - 22.01.26
