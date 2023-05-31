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Внимание! Вводятся ограничения по дорогам Костанайской области

Информацию распространил КФ «Казахавтодор». 

В период с 1 июня по 15 августа вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось при температуре воздуха выше 25 градусов по автодорогам республиканского значения.

Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах.

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