В 2025 году экономика Казахстана сталкивается с комплексными вызовами, которые создают непростые условия для сохранения денежных средств. Годовая инфляция продолжает оставаться на высоком уровне – по прогнозам аналитиков, она составит от 10,5% до 12,5% до конца 2025 года. Такой уровень инфляции означает, что деньги, хранящиеся «под матрасом», быстро теряют свою покупательную способность.

Национальный банк Казахстана сохраняет базовую ставку на уровне 16,5%, что теоретически должно способствовать снижению инфляции. Однако на практике это приводит к тому, что банковские депозиты не всегда успевают компенсировать рост цен, особенно после уплаты налогов и с учетом комиссий.

Еще одним важным фактором, влияющим на экономическую ситуацию, является неопределенность на нефтяном рынке. Казахстан, как сырьевая экономика, сильно зависит от цен на нефть, которые в 2025 году демонстрируют нестабильность. В бюджете страны на 2025 год была заложена цена нефти в $75 за баррель, но аналитики ожидают более скромные показатели – около $68,5-69 за баррель. Такая ситуация создает дополнительные риски для стабильности национальной валюты и экономики в целом.

Важность инвестиций для сохранения капитала

В условиях высокой инфляции простое накопление денежных средств ведет к их постепенному обесцениванию. Поэтому для сохранения капитала необходимо его инвестировать – то есть заставить деньги работать.

Формирование финансовой подушки безопасности является первым шагом к сохранению капитала. Рекомендуемый размер такой подушки – от 3 до 6 месяцев привычных расходов. Однако даже эти средства должны быть размещены в надежные инструменты, которые хотя бы частично защищают от инфляции. Для эффективного сохранения и приумножения капитала необходимо диверсифицировать инвестиции – распределять средства между различными активами: банковскими вкладами, недвижимостью, ценными бумагами и драгоценными металлами. Такой подход позволяет снизить риски и повысить устойчивость финансового портфеля к рыночным колебаниям.

Золото как защитный актив: почему именно сейчас?

В условиях экономической нестабильности золото традиционно считается одним из наиболее надежных активов для сохранения капитала. Его ценность заключается в отсутствии кредитных рисков, слабой зависимости от других активов и способности защищать средства от девальвации. Важно, что золото добывается и в Казахстане, в частности совсем недавно нашли богатое месторождение золота, запасы которого оцениваются в 19 тонн.

Исторически золото демонстрировало стабильный рост стоимости. Например, в 2023 году золото достигло исторического максимума – 2062,3 доллара за унцию. А за последние почти 2 года оно выросло до 3700 долларов. Если бы вы вложили 1000 долларов в золото в начале 2025 года, ваш капитал вырос бы почти на 40% – до 1400 долларов.

Преимущества золота как инвестиционного актива:

Защита от инфляции: золото сохраняет свою стоимость в долгосрочной перспективе

Высокая ликвидность: золото можно легко купить и продать на мировых рынках

Диверсификация портфеля: золото слабо коррелирует с другими активами

Универсальность: золото является признанным средством сбережения во всем мире

Инвестиции в золото через мировой финансовый рынок

Хотя в Казахстане есть возможности для инвестиций в золото (покупка слитков, монет, обезличенные металлические счета), наиболее перспективным способом являются инвестиции через мировой финансовый рынок. Такой подход предлагает несколько ключевых преимуществ:

В первую очередь, это ликвидность и прозрачность цен. Мировой рынок золота характеризуется высокой ликвидностью и прозрачностью цен. Вы можете покупать и продавать золотые активы в любой момент по рыночным ценам, которые определяются на крупнейших мировых биржах.

Доступ к более широкому выбору инструментов. Не обязательно инвестировать в сам актив, можно например вложить деньги в компании, которые занимаются добычей металлов и, в частности, золота (такие как Vale S.A., Alcoa, Sociedad Química y Minera и другие). Это позволит и получить прибыль от роста стоимости золота, и диверсифицировать риски.

Кроме того, инвестиции через мировой финансовый рынок позволяют избежать рисков, связанных с хранением физического золота (кража, повреждение, неправильное хранение).

Начать инвестировать средства в золото достаточно просто. Для этого нужно выбрать подходящую компанию. Одной из таких компаний является Forex Club, работающая на финансовом рынке с 1997 года. Компания помогает инвесторам вкладывать средства в золото и другие активы мирового финансового рынка.

Чтобы инвестировать деньги в золото или другой актив, достаточно открыть и пополнить торговый счет, выбрать актив и определить направление сделки — на рост или на падение. После этого останется лишь нажать кнопку «Купить», если вы ожидаете роста актива, или «Продать», если планируете заработать на его снижении. Затем нужно дождаться достижения желаемого уровня прибыли и закрыть сделку. Все это можно сделать онлайн с любого устройства, в том числе на iOS или Android.

Воспользуйтесь возможностью заработать на мировых финансовых рынках вместе с Forex Club!

Партнёрский материал

"Письмо учителю" - Жусупова Анара Серикжановна Дорогая Жусупова Анара Серикжановна! От всей души благодарим Вас за всё, что Вы для нас...