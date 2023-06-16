Водитель «Toyota Alphard» в Костанае задолжал более полумиллиона тенге

В объектив видеокамеры телекомпании «Алау» водитель «Лады» попал благодаря тому, что минутой ранее его машину заметила камера, установленная на автомобиле полицейского патруля. Она передает изображение на электронный планшет, на котором установлено мобильное приложение «Қорғау». Эта программа определяет нарушителей, подложные номера, автомобили лиц лишенных водительских удостоверений, машины, которые находятся в розыске, например за неоплаченные штрафы.

Сейчас в нее внесено почти четыре тысячи транспортных средств, которые, сейчас, полицейские усиленно ищут, так как в в регионе, как и по всей республике, проводится операция «Борышкер — Должник».

«За период проведения ОПМ по области выявлено 208 транспортных средств, из которых 73 водворены на специализированную штрафную стоянку, изъято 63 государственных регистрационных номерных знаков. Кроме того по постановлению судебных исполнителей задержано 6 транспортных средств»,-сообщил начальник отдела административной практики ДП Костанайской области Серик Абдикаликов.



Полицейские выявили и два с половиной десятка водителей, которые ездили на автомобилях не заключив договор страхования. Нашлись и четверо людей, которые управляли автомашиной, будучи лишенными прав на это. Удалось полицейским заметить и нескольких автомобилистов, имеющих большие задолженности по штрафам. Например, один водитель, на своей «Toyota Alphard» задолжал более 665 тысяч тенге.



«Из них 24 предписания за превышение скорости, и 11 административных протоколов в отношении водителя было составлено. Транспортное средство было водворено на специализированную стоянку города Костанай», — отметил Серик Абыкаликов.



Но, работы у полицейских, которую они проводят и совместно с судебными исполнителями, еще много. С начала года в регионе зарегистрировано почти шестьдесят тысяч нарушений по линии безопасности дорожного движения. За управление транспортным средством. В состоянии опьянения задержано около 600 водителей. Наложено штрафов на сумму более 800 миллионов тенге, из них взыскано на сегодня более 510 миллионов тенге. Всего за период проведения ОПМ, на территории области, посещено более трех тысяч должников по месту жительства.



Но, взыскать большую часть задолженности с нарушителей, отмечают полицейские, удалось все же за счет доступа сотрудников к мобильному приложению «Қорғау». Им может воспользоваться как патрульный, так и, например, участковый инспектор. Усиленно искать с его помощью должников полицейские планируют до конца июня.

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