На выезде из Рудный образовалось скопление автомобилей. Из-за сильной метели и практически нулевой видимости водителей временно не выпускают на трассу.
По словам очевидцев, на дорогах наблюдаются сложные погодные условия: сильный ветер поднимает снег, видимость резко ухудшилась, что делает движение по трассам опасным.
Водителям рекомендуется воздержаться от поездок за пределы города до стабилизации погодной обстановки и следить за официальными сообщениями дорожных служб.
Специалисты также напоминают, что при метели и плохой видимости необходимо строго соблюдать меры безопасности и не выезжать на междугородние трассы без крайней необходимости.
Холодный антициклон принес морозы, но весна уже близко
Новые меры в строительстве помогли защитить 77 тысяч семей
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.