Водителей не выпускают из Рудного: на трассе сильная метель

— Сегодня, 14:49
На выезде из Рудный образовалось скопление автомобилей. Из-за сильной метели и практически нулевой видимости водителей временно не выпускают на трассу.

По словам очевидцев, на дорогах наблюдаются сложные погодные условия: сильный ветер поднимает снег, видимость резко ухудшилась, что делает движение по трассам опасным.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок за пределы города до стабилизации погодной обстановки и следить за официальными сообщениями дорожных служб.

Специалисты также напоминают, что при метели и плохой видимости необходимо строго соблюдать меры безопасности и не выезжать на междугородние трассы без крайней необходимости.



