Национальная компания КазАвтоЖол предупредила водителей об ухудшении погодных условий на республиканских автодорогах.

По информации компании, 11 марта 2026 года в ряде регионов страны ожидаются снег и метель. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Акмолинская область, Алматинская область, Актюбинская область, Атырауская область, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область, Жамбылская область , Павлодарская область, Туркестанская область, Карагандинская область, Костанайская область, а также в область Абай и область Жетысу.

В компании призвали автомобилистов соблюдать меры безопасности.

«Просим водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожной безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», — говорится в сообщении.

Дополнительную информацию о ситуации на автодорогах можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр 1403.

Названы вакансии с зарплатой до 3 млн тенге в Казахстане В феврале 2026 года на электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 99 тысяч вакансий, тогда...

Есть лишние 10 млн? Отбасы банк предлагает казахстанцам заработать Отбасы банк планирует разместить облигации на Казахстанской фондовой бирже. Размещение запланировано на 12 марта, сообщила...

Информация для школьников Костанайской области 11 марта 2026 года в ряде городов и районов Костанайской области из-за неблагоприятных погодных условий...