Водителей предупредили о непогоде на трассах Казахстана

— Сегодня, 09:52
Изображение для новости: Водителей предупредили о непогоде на трассах Казахстана

Сгенерировано ИИ

Национальная компания КазАвтоЖол предупредила водителей об ухудшении погодных условий на республиканских автодорогах.

По информации компании, 11 марта 2026 года в ряде регионов страны ожидаются снег и метель. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Акмолинская область, Алматинская область, Актюбинская область, Атырауская область, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область, Жамбылская область , Павлодарская область, Туркестанская область, Карагандинская область, Костанайская область, а также в область Абай и область Жетысу.

В компании призвали автомобилистов соблюдать меры безопасности.

«Просим водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожной безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», — говорится в сообщении.

Дополнительную информацию о ситуации на автодорогах можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр 1403.



