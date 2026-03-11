Национальная компания КазАвтоЖол предупредила водителей об ухудшении погодных условий на республиканских автодорогах.
По информации компании, 11 марта 2026 года в ряде регионов страны ожидаются снег и метель. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Акмолинская область, Алматинская область, Актюбинская область, Атырауская область, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область, Жамбылская область , Павлодарская область, Туркестанская область, Карагандинская область, Костанайская область, а также в область Абай и область Жетысу.
В компании призвали автомобилистов соблюдать меры безопасности.
«Просим водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожной безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», — говорится в сообщении.
Дополнительную информацию о ситуации на автодорогах можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр 1403.
