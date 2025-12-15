Начальник управления полиции Костаная Булат Иманов сообщил, что в городе усиливают меры по обеспечению безопасности пешеходов. Сейчас полиция проводит анализ наиболее криминогенных участков улично-дорожной сети, где чаще всего происходят нарушения и ДТП с участием пешеходов.

По итогам этого анализа на проблемных точках планируется выставить пешие патрульные наряды, которые будут следить за безопасностью на пешеходных переходах и контролировать соблюдение ПДД.

Тысячи нарушителей — и среди водителей, и среди пешеходов

По словам Булата Иманова, с начала года в Костанае к ответственности привлечены тысячи нарушителей.

«С начала года нами привлечено более трёх тысяч водителей — 3 077, которые не пропустили пешеходов. Привлечено более 10 000 пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Работа в этом направлении ведётся», — отметил он.

В полиции подчёркивают, что дисциплины не хватает как водителям, так и пешеходам, и каждый такой случай потенциально может закончиться трагедией.

Дополнительные наряды на юге и севере города

Дополнительно, по словам начальника управления полиции, рассматривается вопрос об усилении патрулирования в разных частях города.

«Кроме этого, поднимается вопрос о том, что мы будем выставлять дополнительные патрульные наряды на Южную, Северную территории, которые будут помогать именно обеспечивать безопасность наших пешеходов», — сообщил Булат Иманов.

Полиция призывает всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах, строго соблюдать правила и помнить, что безопасность на пешеходном переходе — общая ответственность водителей и пешеходов.

