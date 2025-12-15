Начальник управления полиции Костаная Булат Иманов сообщил, что в городе усиливают меры по обеспечению безопасности пешеходов. Сейчас полиция проводит анализ наиболее криминогенных участков улично-дорожной сети, где чаще всего происходят нарушения и ДТП с участием пешеходов.
По итогам этого анализа на проблемных точках планируется выставить пешие патрульные наряды, которые будут следить за безопасностью на пешеходных переходах и контролировать соблюдение ПДД.
Тысячи нарушителей — и среди водителей, и среди пешеходов
По словам Булата Иманова, с начала года в Костанае к ответственности привлечены тысячи нарушителей.
«С начала года нами привлечено более трёх тысяч водителей — 3 077, которые не пропустили пешеходов. Привлечено более 10 000 пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Работа в этом направлении ведётся», — отметил он.
В полиции подчёркивают, что дисциплины не хватает как водителям, так и пешеходам, и каждый такой случай потенциально может закончиться трагедией.
Дополнительные наряды на юге и севере города
Дополнительно, по словам начальника управления полиции, рассматривается вопрос об усилении патрулирования в разных частях города.
«Кроме этого, поднимается вопрос о том, что мы будем выставлять дополнительные патрульные наряды на Южную, Северную территории, которые будут помогать именно обеспечивать безопасность наших пешеходов», — сообщил Булат Иманов.
Полиция призывает всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах, строго соблюдать правила и помнить, что безопасность на пешеходном переходе — общая ответственность водителей и пешеходов.
Опасный перекресток. В полиции Костаная назвали самые аварийные участки
Об ограничении движения в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.