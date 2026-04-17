Водителям выставили счёт: за что теперь платить

С 2027 года казахстанские предприятия не смогут получить разрешение на водопользование без утверждённых планов экономии. Компании обязаны внедрить системы оборотного и рационального использования воды. В противном случае доступ к ресурсу будет ограничен, передает inbusiness.kz

Представители бизнеса уже заявляют о серьёзных затратах и технических сложностях. Власти же считают реформу закономерной и необходимой.

Бизнес предупреждает о росте цен

По мнению представителя Ассоциации автомоечного бизнеса РК Святослава Баева, нововведения особенно ударят по малому бизнесу. Стоимость модернизации может достигать десятков миллионов тенге.

Кроме того, предприниматели сомневаются в корректности ранее озвученных данных по расходу воды. По их словам, на мойку одного автомобиля уходит не до 900 литров, как утверждалось, а в среднем 100–120 литров, в зависимости от сезона.

Дорого и сложно внедрять

Основные трудности — высокая стоимость оборудования и технические ограничения. Установка системы очистки воды может обойтись от 20 миллионов тенге. При этом требуется дополнительная площадь и мощности, которых у многих объектов нет.

Бизнес также отмечает, что внедрение таких систем неизбежно приведёт к росту цен на услуги.

Реформа затронет всех водопользователей

Депутат мажилиса Павел Казанцев подчеркнул, что важно разделять категории потребителей воды. Крупные объёмы используют промышленность и энергетика, около 60% приходится на сельское хозяйство, а малый бизнес — автомойки, бани и прачечные — относится к отдельной категории.

Переходный период — 5 лет

В течение пяти лет все предприятия должны разработать и внедрить системы оборотного или экономного водопользования. Без утверждённого плана компании не смогут получить разрешение.

После завершения переходного периода контроль усилят. По мнению депутата, пяти лет достаточно для адаптации.

Планы до 2030 года

К 2030 году долю оборотного водопользования в Казахстане планируют довести до 30%. Сейчас этот показатель составляет около 17%.

