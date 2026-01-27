В Костанайской области статус банкрота сегодня имеют около полутора тысяч жителей. Возможность избавиться от долгов через процедуру внесудебного банкротства у казахстанцев появилась в 2023 году.

Сколько заявок и сколько одобрено

С момента запуска механизма в регионе было подано более 8 тысяч заявок. Только за прошлый год поступило почти 5 тысяч обращений, однако одобрение получили лишь 980 из них. Общая сумма списанных задолженностей по области превысила 2 миллиарда тенге.

Интерес растёт, но основания есть не у всех

Специалисты отмечают устойчивый рост интереса к процедуре, однако далеко не все заявления соответствуют требованиям закона. По словам Нурсултан Балтабаев, некоторые граждане подают заявки из любопытства, услышав о возможности списания долгов, даже при задолженности в 50–100 тысяч тенге.

Когда был наибольший наплыв заявителей

Большой поток обращений зафиксировали в августе 2025 года, после упрощения процедуры внесудебного банкротства. С начала текущего года в Костанайской области уже подано около 500 новых заявок, все они находятся на рассмотрении.

Кто чаще всего становится банкротом

Как отмечает руководитель юридической компании Жанибек Мугадаров, средний возраст официального банкрота сегодня составляет 35–45 лет. При этом в последнее время за консультациями всё чаще обращаются более молодые люди, в том числе бывшие студенты, оформившие кредиты в микрофинансовых организациях.

Не все подходят под критерии

Эксперты напоминают, что для признания банкротом задолженность должна иметь просрочку не менее 12 месяцев подряд, а её сумма не может превышать 1600 МРП — около 6 миллионов 920 тысяч тенге. Нередко молодых людей на консультации приводят родители, рассчитывая на быстрое списание долгов.

Последствия статуса банкрота

Специалисты подчёркивают, что внесудебное банкротство имеет долгосрочные ограничения. В течение пяти лет гражданин не сможет получать кредиты и займы, а в последующие три года за его финансовым положением будет вестись налоговый контроль. В случае приобретения дорогостоящего имущества кредиторы вправе обратиться в суд и потребовать аннулировать статус банкрота.

