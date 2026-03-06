Мошенничество остается одной из главных финансовых угроз. Несмотря на то, что банки и платежные системы внедряют все новые технологии защиты, уязвимым звеном по-прежнему остаются сами пользователи. Подробнее об этом — в материале NUR.KZ.

В последние годы Казахстан входит в число стран, где особенно активно развиваются цифровые платежи. Переводы через мобильные приложения, онлайн-покупки и различные платежные сервисы стали привычной частью повседневной жизни.

Однако вместе с удобством появились и новые риски: ежедневно тысячи казахстанцев сталкиваются с попытками мошенничества. При этом, несмотря на усиление мер безопасности со стороны банков, платежных сервисов и государства — внедрение антифрод-систем, дополнительных проверок и новых технологий — проблема по-прежнему остается массовой.

При этом, как отмечают специалисты, самым уязвимым элементом в борьбе с мошенниками остаются сами пользователи. Об этом редакции NUR.KZ рассказали эксперты в области кибербезопасности, платежной инфраструктуры и комплаенса.

Сколько денег теряют казахстанцы

По словам экспертов, мошенники постоянно меняют свои методы. Как только появляются новые способы защиты, преступники быстро адаптируют схемы обмана.

По данным Антифрод-центра, сегодня наиболее распространены три вида мошенничества:

ложные звонки «из банка» или якобы от сотрудников правоохранительных органов — средний ущерб составляет около 2,8 млн тенге;

псевдоинвестиционные проекты — примерно 2 млн тенге;

фиктивные интернет-магазины — около 346 тыс. тенге.

При этом деньги выводятся не только через платежные операции. Как отмечают специалисты, значительная часть мошеннических схем по-прежнему связана с наличными средствами или криптовалютой.

Почему мошенничество невозможно просто «отключить»

Директор департамента по противодействию мошенничеству Антифрод-центра Айнура Измайлова отмечает, что ключевую роль в борьбе с мошенниками сегодня играют системы машинного обучения.

По ее словам, адаптивные модели анализируют поведение клиентов и их транзакции, быстрее выявляют подозрительные операции и позволяют снизить количество ложных блокировок.

Тем не менее даже такие технологии не способны полностью устранить проблему.

Как подчеркивает президент Центра анализа и расследования кибератак TSARKA Олжас Сатиев, антифрод-системы не являются «волшебной кнопкой».

По его словам, это постоянно развивающийся комплекс решений, и только сочетание различных технологий позволяет оперативно реагировать на новые схемы мошенников.

Наиболее эффективной считается комбинация нескольких инструментов: поведенческой аналитики, машинного обучения, биометрической верификации, сценарного анализа транзакций и обмена сигналами между финансовыми организациями. Однако даже такие меры не дают абсолютной защиты.

Почему люди все равно становятся жертвами

По мнению Олжаса Сатиева, проблема заключается не только в технологиях, но и в готовности пользователей к новым рискам.

По его словам, цифровые платежи и онлайн-переводы развиваются очень быстро, однако многие люди не успевают адаптироваться к новым правилам безопасности. В то же время мошенники постоянно совершенствуют свои методы.

В результате главным слабым звеном остается человек. Большинство схем строится не на взломе систем защиты, а на социальной инженерии — психологическом воздействии на пользователей.

Комплаенс-директор Wooppay и заместитель председателя Ассоциации платежных организаций Казахстана Юлия Салехова отмечает, что чаще всего люди теряют деньги из-за эмоций.

По ее словам, одни доверяют ссылкам, сообщениям или обещаниям выигрыша, другие пугаются звонков якобы от сотрудников полиции, которые сообщают о «преступлении» или угрозе близким.

В таких ситуациях человек действует импульсивно и не успевает перепроверить информацию, чем и пользуются мошенники.

При этом на уловки преступников иногда попадаются даже опытные пользователи. Нередко люди уверены, что подобное не может случиться именно с ними. Но мошенники выбирают моменты, когда человек особенно уязвим — например, в состоянии стресса, усталости или сильных эмоций.

Как снизить риск

Эксперты подчеркивают: полностью исключить риск мошенничества невозможно. Однако соблюдение простых правил может значительно снизить вероятность потери денег.

Специалисты рекомендуют:

никому не сообщать одноразовые коды из SMS или сообщений сервисов;

не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений;

перепроверять просьбы о переводе денег, даже если они поступили от знакомых;

не передавать данные банковской карты и не публиковать ее фотографии;

связываться с банками или правоохранительными органами только по официальным номерам.

Таким образом, эффективная борьба с мошенничеством требует совместных усилий банков, платежных организаций, государства и самих пользователей. Современные технологии помогают снижать риски, однако во многом безопасность по-прежнему зависит от внимательности самих казахстанцев.

