В Казахстане планируют обновить образовательные стандарты. Об этом на заседании правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает informburo.kz

По её словам, ключевое внимание будет уделено развитию IT-навыков и цифровых компетенций, что позволит готовить более конкурентоспособных специалистов.

Особый акцент сделают на начальном образовании. Именно на этом этапе формируются базовые знания, навыки и ценности, которые определяют дальнейший путь обучения ребёнка. В рамках изменений планируется обновление не только учебных программ, но и качества учебников. Кроме того, первоклассников ежегодно будут обеспечивать рабочими тетрадями по основным предметам.

Также пересмотр стандартов предусматривает усиление роли фундаментальных наук. В частности, рассматривается возвращение предмета «География Казахстана» для учащихся 8–9 классов с нагрузкой два часа в неделю.

