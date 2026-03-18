В Казахстане планируют обновить образовательные стандарты. Об этом на заседании правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает informburo.kz
По её словам, ключевое внимание будет уделено развитию IT-навыков и цифровых компетенций, что позволит готовить более конкурентоспособных специалистов.
Особый акцент сделают на начальном образовании. Именно на этом этапе формируются базовые знания, навыки и ценности, которые определяют дальнейший путь обучения ребёнка. В рамках изменений планируется обновление не только учебных программ, но и качества учебников. Кроме того, первоклассников ежегодно будут обеспечивать рабочими тетрадями по основным предметам.
Также пересмотр стандартов предусматривает усиление роли фундаментальных наук. В частности, рассматривается возвращение предмета «География Казахстана» для учащихся 8–9 классов с нагрузкой два часа в неделю.
