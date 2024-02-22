Врачи по-прежнему в дефиците. Кого не хватает в Костанайской области?

В Костанайской области по-прежнему наблюдается дефицит врачей. На сегодня региону нужно 248 специалистов, из которых 74 требуются в села. В минувшем году, в область прибыло 175 врачей разных направлений, из них 54 остродефицитных специалиста.

Но даже они не закрыли потребность региона в медицинских кадрах.

«Действительно, дефицит кадров существует, значит Министерством здравоохранения в 2023 году принят вопрос по повышению подъемных средств, именно для остродефицитных кадров, таких как гематолог, аллерголог. Значит, на сегодняшний день определяется, что порядка, подъемные будут составлять порядка 10 миллионов тенге», — говорит руководитель здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

К примеру, по данным управления здравоохранения, в Костанайскую областную больницу требуется 6 врачей узкой специализации. Главный врач медорганизации рассказал, в каких именно специалистах они нуждаются больше всего.

«Вот по редким специальностям нам, конечно, нужно заниматься в этом направлении, потому что на сегодняшний день, к примеру есть один врач гематолог да, это недостаточно. Проблема кроме гематолога, стоит также вот по аналогии с врачом инфекционистом, она у нас, к сожалению, одна. Второй специалист в декретном отпуске», — говорит главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.

Кроме того, на данный момент областная больница находится в поиске врача кардиохирурга, который имеет опыт в оперировании. А еще Юрий Моисеев рассказал о том, как они привлекают новые кадры.

«В поисках работников, ну enbek.kz, у нас там все вакансии выставлены, мы через этот сайт работаем, еще ездим на ярмарки, вот в прошлом году участвовали в ярмарках, выезжали в южные регионы. Мы туда едем, рассказываем о преимуществах, которые есть при переселении, о тех подъемных, которые выделяются в город 3,5 и до 5 миллионов в сельскую местность», — сообщил Юрий Моисеев.

Стоит отметить, что в Костанайской области самые высокие подъемные выплаты по стране. К слову, в 2023 году их сумму увеличили в очередной раз. Главным условием для получения подъемных выплат является постоянная работа в пределах региона сроком на 5 лет.

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