Нужно поменять только название, но без этого работать нельзя
ПКСК и КСК по всей стране должны пройти перерегистрацию, иначе они не смогут продолжить свою деятельность. Такое требование закреплено в обновлённом Законе о жилищных отношениях.
При этом, как отмечают специалисты, по сути вся процедура сводится к тому, чтобы добавить в наименование кооператива одну обязательную фразу.
Руководитель отдела департамента юстиции Костанайской области Азамат Султанов пояснил, что речь идёт именно об изменении названия:
«Все КСК, ПКСК должны привести свои наименования в соответствие со статьёй 51-6 – кооператив должен содержать словосочетание: “Кооператив собственников квартир (нежилых помещений)”», – отметил он.
По словам представителя юстиции, в Костанайской области пока ни у одного КСК и ПКСК в наименовании такой фразы нет. Срок для приведения документов в порядок – до сентября 2026 года. Перерегистрация проводится как обычная госуслуга, оформить её можно через ЦОН.
ОСИ и НСУ – формы управления, КСК и ПКСК – субъекты
При этом важно понимать, что после перерегистрации форма управления домом всё равно должна быть определена заново. Как подчеркнул Азамат Султанов, сами по себе формы КСК и ПКСК в домах сохраняться не будут.
Каждому дому необходимо провести собрание собственников – офлайн или онлайн – при участии не менее половины жильцов. На нём надо выбрать форму управления:
- ОСИ (объединение собственников имущества)
или
- НСУ (непосредственное совместное управление).
После этого жильцы должны решить, останутся ли они в составе своего ПКСК или КСК, но уже как субъекта управления, с которым ОСИ или НСУ заключат договор.
«ОСИ и НСУ – это формы управления объектом кондоминиума, а управляющая компания и ПКСК, КСК – это субъекты управления. НСУ либо ОСИ заключают договоры с управляющими компаниями или КСК, и уже они ведут работу по управлению», – пояснил Султанов.
Собрание, председатель и обращение в ЦОН
Определившись с нюансами, инициативные жильцы должны избрать председателя сроком на три года. Именно он будет уполномочен обратиться в ЦОН с пакетом документов для регистрации формы управления.
Сейчас в Костанайской области уже зарегистрировано 333 ОСИ, большинство из них – в областном центре. На них перерегистрация не распространяется, но новые требования закона их всё равно касаются.
Банковские счета и контроль жилищной инспекции
Обновлённый закон расширил полномочия жилищной инспекции: теперь она может привлекать всех домоуправленцев к ответственности, в том числе за отсутствие прозрачной отчётности перед жильцами – на что тратятся их деньги.
В связи с этим до сентября следующего года все формы управления обязаны открыть два официальных банковских счёта:
- накопительный,
- текущий.
Однако, по данным отдела жилищных отношений, информации о том, сколько объединений уже выполнили новое требование, пока не собирали.
Жителям рекомендуют активнее интересоваться тем, в каком статусе работает их дом, и участвовать в собраниях, где принимаются решения о форме управления и контроле за расходованием средств.
