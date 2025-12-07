Нужно поменять только название, но без этого работать нельзя

ПКСК и КСК по всей стране должны пройти перерегистрацию, иначе они не смогут продолжить свою деятельность. Такое требование закреплено в обновлённом Законе о жилищных отношениях.

При этом, как отмечают специалисты, по сути вся процедура сводится к тому, чтобы добавить в наименование кооператива одну обязательную фразу.

Руководитель отдела департамента юстиции Костанайской области Азамат Султанов пояснил, что речь идёт именно об изменении названия:

«Все КСК, ПКСК должны привести свои наименования в соответствие со статьёй 51-6 – кооператив должен содержать словосочетание: “Кооператив собственников квартир (нежилых помещений)”», – отметил он.

По словам представителя юстиции, в Костанайской области пока ни у одного КСК и ПКСК в наименовании такой фразы нет. Срок для приведения документов в порядок – до сентября 2026 года. Перерегистрация проводится как обычная госуслуга, оформить её можно через ЦОН.

ОСИ и НСУ – формы управления, КСК и ПКСК – субъекты

При этом важно понимать, что после перерегистрации форма управления домом всё равно должна быть определена заново. Как подчеркнул Азамат Султанов, сами по себе формы КСК и ПКСК в домах сохраняться не будут.

Каждому дому необходимо провести собрание собственников – офлайн или онлайн – при участии не менее половины жильцов. На нём надо выбрать форму управления:

ОСИ (объединение собственников имущества)

или

(объединение собственников имущества) или НСУ (непосредственное совместное управление).

После этого жильцы должны решить, останутся ли они в составе своего ПКСК или КСК, но уже как субъекта управления, с которым ОСИ или НСУ заключат договор.

«ОСИ и НСУ – это формы управления объектом кондоминиума, а управляющая компания и ПКСК, КСК – это субъекты управления. НСУ либо ОСИ заключают договоры с управляющими компаниями или КСК, и уже они ведут работу по управлению», – пояснил Султанов.

Собрание, председатель и обращение в ЦОН

Определившись с нюансами, инициативные жильцы должны избрать председателя сроком на три года. Именно он будет уполномочен обратиться в ЦОН с пакетом документов для регистрации формы управления.

Сейчас в Костанайской области уже зарегистрировано 333 ОСИ, большинство из них – в областном центре. На них перерегистрация не распространяется, но новые требования закона их всё равно касаются.

Банковские счета и контроль жилищной инспекции

Обновлённый закон расширил полномочия жилищной инспекции: теперь она может привлекать всех домоуправленцев к ответственности, в том числе за отсутствие прозрачной отчётности перед жильцами – на что тратятся их деньги.

В связи с этим до сентября следующего года все формы управления обязаны открыть два официальных банковских счёта:

накопительный ,

, текущий.

Однако, по данным отдела жилищных отношений, информации о том, сколько объединений уже выполнили новое требование, пока не собирали.

Жителям рекомендуют активнее интересоваться тем, в каком статусе работает их дом, и участвовать в собраниях, где принимаются решения о форме управления и контроле за расходованием средств.

