Вступил в силу запрет на вейпы в РК

20 июня в Казахстане вступил в силу запрет на ввоз, изготовление и продажу электронных сигарет, передает informburo.kz

За их оборот вводится уголовная ответственность:

наказание за продажу – штраф до 200 МРП, либо общественные работы до 200 часов, либо арест до 50 суток;

за ввоз и распространение – штраф до 2000 МРП, либо общественные работы сроком до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет;

за те же деяния, совершённые преступной группой, или в особо крупном размере, или неоднократно, – штраф в размере до 5 тысяч МРП, либо общественные работы до 1200 часов, либо до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Также новый закон предусматривает запрет на рекламу товаров с использованием элементов товарного знака и названия некурительных табачных изделий и вейпов, а также на проведение различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к некурительным табачным изделиям и вейпам.

По мнению врачей, вейпы никогда не были альтернативой сигаретам, и назвать их менее вредными нельзя. Жидкости для электронных сигарет чаще всего имеют в своём составе никотин, другие добавки, химические вещества, оказывающие токсичное воздействие на здоровье человека, сообщает «31 канал». Самый большой урон наносится дыхательной системе: при вдыхании паров повреждается эпителий дыхательных путей, вызывая гипоксию тканей.

«Они могут вызвать воспаление лёгких, особенно у детей и молодёжи, у которых ещё не развиты лёгкие. Зависимость от никотина может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, а также повлиять на центральную нервную систему», – отметила диетолог-нутрициолог Луиза Алтынбеккызы.

За счёт яркого дизайна и разнообразия ароматизаторов вейпы за последние несколько лет быстро набрали популярность среди казахстанцев, особенно среди подростков. С сегодняшнего дня предприниматели не могут реализовать даже остатки товара – на это у них было два месяца.

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