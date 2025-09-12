Совсем скоро в Казахстане начнут действовать новые правила проверки денежных переводов через мобильные приложения банков второго уровня. В документе установлены сроки и порог для физических лиц чуть больше одного миллиона тенге. Превышение новых норм может привести к налоговой проверке. По каким критериям будут определяться нарушители, рассказали в департаменте госдоходов по Костанайской области.

«Один критерий и три разных условия. Это от 100 и более разных лиц. Второе — три последовательных месяца подряд и третье — сумма должна превышать 12 МЗП или 1 миллион 20 тысяч тенге на 2025 год. То есть если все эти условия соблюдены, то вы попадает под проверку. Если одно из условий не соблюдается, то тогда ваши сведения не будут переданы в органы госдоходов. У вас день рождения и вы получили от 120 друзей 500 тысяч тенге. Тогда вы не будете попадать под проверку. Потому что эти все три условия не соблюдены. То есть одновременно должны соблюдаться эти три условия. Законопослушным гражданам переживать не о чем. Даже если вы общественный деятель, собираете, скажем, деньги в садике, в школе родителей, даже если это ежемесячно, то в вашей группе максимум 30-35 человек. Ежемесячно собираете, 35 человек перечисляют вам деньги, сумма даже, возможно, будет превышать эти 1 020 000 тенге, но условие — от 100 и более разных лиц не соблюдено. То есть ваши данные также не будут переданы в органы госдоходов», — сообщила руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра ДГД по Костанайской области Зарина Бекмухамедова.

